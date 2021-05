Amsterdams UMC sluit een van de corona-afdelingen

Er komen nu meer dan twintig bedden vrij, die onder meer goed gebruikt kunnen worden voor mensen die zorg moeten krijgen die eerder werd uitgesteld door alle coronadrukte. In het hospitaal is dringende zorg wel steeds geboden, maar behandelingen die konden wachten werden vooruitgeschoven.

Het is niet uitgesloten dat er toch nog een coronapatiënt op de afdeling in kwestie komt, op een aparte kamer, maar deze is dus niet langer voor Covid-patiënten alleen gereserveerd.

De coronacijfers gaan alom omlaag, mede als gevolg van het toenemende aantal mensen dat een prik tegen het virus heeft gehad.