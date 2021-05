Veiligheidsberaad wil verbod op videoschermen buiten tijdens EK

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn niet voor het plaatsen van grote videoschermen waarop voetballiefhebbers buiten naar het EK kunnen kijken. Ze willen dat dat landelijk verboden wordt, om te voorkomen dat grote groepen voetbalsupporters naar de gemeenten trekken die wel schermen neerzetten. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam overweegt dat bijvoorbeeld. Zij wil er maandag in het beraad opnieuw over praten.

Het kabinet raadt het plaatsen van schermen binnen en buiten af, omdat voor videoschermen waarschijnlijk te grote groepen mensen te dicht bij elkaar komen. Dat is volgens het kabinet op dit moment nog niet verantwoord gezien het risico op coronabesmettingen. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, stelt dat het mogelijk rond de finale van het EK weer anders is. ‘Dan is het al juli en dan is er misschien weer meer mogelijk.’

Volgens Halsema kunnen voetbalkijkers zich door de stad verspreiden om buiten in kleinere groepen naar de wedstrijden te kijken. Dat zou goed geregeld kunnen worden. Zij wist erop dat besmettingen met corona zich vooral binnen voordoen. Het Veiligheidsberaad pleit er tot nu toe voor om in elk geval één lijn te trekken, zodat het beleid in het hele land hetzelfde is. ‘En dat betekent niet doen’, aldus Bruls.