Philips en Shell trekken AEX omlaag

De Amsterdamse AEX-index werd donderdag omlaag getrokken door stevige koersverliezen van zwaargewichten Philips en Shell. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers keken vooral uit naar de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen. Het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt vormt naast de inflatie een belangrijke pijler voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook wordt gewacht op de herziene groeicijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 707,18 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1060,23 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,3 en Londen bleef vrijwel vlak. De CAC40-index in Parijs won 0,4 procent.

Zorgtechnologiebedrijf Philips viel uit de gratie bij beleggers en was hekkensluiter in de AEX met een min 2,4 procent. Shell verloor 1,2 procent. Het olie- en gasconcern verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in een klimaatzaak tegen het bedrijf. De rechter in Den Haag dwong het concern per direct meer te doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Verzekeraar Aegon en bank ING gingen aan kop met winsten tot 1,4 procent.

AMG

In de MidKap was metalengroep AMG (plus 2,7 procent) de sterkste stijger. Fagron sloot de rij met een min van 2,5 procent. Alychlo, het investeringsbedrijf van de Belgische miljardair Marc Coucke, heeft 3,6 miljoen aandelen van het apothekersbedrijf verkocht.

Biochemiebedrijf Avantium klom 4 procent. Het bedrijf krijgt van de Europese Unie zo’n 1,8 miljoen euro aan subsidie voor zijn technologieën om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Afvalverwerker Renewi kwam met beter dan verwachte resultaten en won dik 3 procent. Lucas Bols noteerde onveranderd. De drankenfabrikant werd afgelopen boekjaar hard getroffen door de sluiting van de horeca vanwege de coronapandemie en leed een miljoenenverlies.

Bayer

In Frankfurt raakte Bayer 4 procent kwijt. Het Duitse chemieconcern is er niet in geslaagd een Amerikaanse jury voor zich te winnen in de slepende zaak rond onkruidverdelger Roundup, dat kankerverwekkend zou zijn. Puma zakte 2 procent. Het Franse luxeconcern Kering, eigenaar van Gucci, schroefde zijn belang in het Duitse sportmerk verder terug. In Parijs steeg Airbus 6 procent. De vliegtuigbouwer wil de productie van het toestel A320 binnen twee jaar opvoeren tot boven het niveau van voor de coronacrisis.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,2192 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 65,65 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 68,32 dollar per vat.