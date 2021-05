Advocaten in proces rond Martien R. trekken zich terug

In het veelbesproken proces rond de vermeende wapen- en drugshandelaar Martien R. hebben drie advocaten donderdag de verdediging neergelegd. Ze willen hun cliënten niet meer verdedigen, zeiden ze in de rechtbank in Den Bosch.

Die beslissingen vloeien voort uit het besluit van veertien van de vijftien verdachten om het proces verder te boycotten. Ook veel advocaten namen dat besluit. Onder hen acht raadslieden van het kantoor van advocaat Jan-Hein Kuijpers van de hoofdverdachte. De twee advocaten van Frank L. en die van Driekus N. legden de verdediging donderdag neer. Frank L. wil een andere advocaat, N. hoeft dat niet, liet hij weten.

De zaak draait om Ossenaar Martien R. en veertien medeverdachten, onder wie een groot aantal familieleden. R. wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die handelt in wapens en drugs. De meeste verdachten werden in november 2019 opgepakt tijdens Operatie Alfa. Dat was de grootste politieactie in de geschiedenis van Brabant.

Andere advocaten hebben overigens niet de verdediging neergelegd. Zij komen allen niet naar de rechtbank.