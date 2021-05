'Verrast' conservatief cluster langs bij informateur Hamer

Vorige week kondigde Hamer al aan dat ze partijen in 'clusters' wilde uitnodigen, om tot plannen te komen voor het herstel na de coronacrisis. VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie kwamen maandag langs, donderdag en vrijdag zijn de meeste overige oppositiepartijen aan de beurt. Wel heeft de grootste oppositiepartij (PVV) de uitnodiging afgeslagen.

Ook Eerdmans is niet overtuigd van het nut van het gesprek met Hamer. "Ik verwacht dat het een soort afhechtgesprek wordt." Hij heeft zich erover verbaasd dat zijn JA21 niet mocht aanschuiven bij de grotere partijen, terwijl VVD-leider Mark Rutte eerst nog zijn voorkeur uitsprak voor samenwerking met de kleine conservatieve partij. "Het mag wel genoteerd worden dat de VVD de wens voor een rechts kabinet heeft laten vallen met deze constructie."

Meerderheid

Een conservatief kabinet is ook voor FVD-voorman Thierry Baudet de beste optie. "Ik ga nog één keer het punt herhalen wat ik steeds heb gemaakt van: wij willen constructief praten over een mogelijke regering over rechts. Er is gewoon een meerderheid." De grootste partij, de VVD, hoeft volgens hem niet met GroenLinks en PvdA in zee. Samen met andere rechtse partijen wil hij dat duidelijk maken. "Er is een reëel alternatief langs onze weg."

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas kan zich prima vinden in deze samenstelling van partijen. Ze zegt dat ze vooral inhoudelijke punten wil aandragen. "We hebben vorige keer ook aangegeven dat we vooral aandacht willen voor de familiebedrijven als het om het herstel gaat. Dat daar oog voor moet zijn, want dat is de toekomst. Dus ja, dat soort dingen."