Dodental na cycloon Yaas loopt op, mensen massaal gestrand

Het aantal doden als gevolg van cycloon Yaas is in India en Bangladesh opgelopen tot zeker negen. In de buurlanden zitten honderdduizenden inwoners langs de laaggelegen kust vast door de overstromingen die er hebben plaatsgevonden.

De cycloon kwam woensdag aan land in het oosten van India en bereikte windstoten tot 155 kilometer per uur. Behalve de staten West-Bengalen en Odisha kreeg ook een deel van Bangladesh te maken met het natuurgeweld, dat gepaard ging met metershoge golven op zee en flink veel regen. Dit leidde tot de overstroming van steden en dorpen langs de kust.

Volgens een West-Bengaalse minister was het waterpeil in de zee en rivieren zelfs even 3 tot 4 meter hoger dan onder normale omstandigheden. In West-Bengalen zijn meer dan 300.000 woningen verloren gegaan. Reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat mensen uit angst voor het coronavirus hun eigen woning niet durven te verlaten.

Massa-evacuaties

Voordat de zware cycloon aan land kwam, werden in het oosten van India al massa-evacuaties uitgevoerd. De evacués worden opgevangen in duizenden opvanglocaties. De autoriteiten proberen daarbij rekening te houden met het coronavirus, dat sinds april vele slachtoffers heeft gemaakt in het Aziatische land.

Yaas, die nu afgezwakt als depressie in India landinwaarts trekt, arriveerde slechts een week nadat cycloon Tauktae in het westen India zeker 155 mensen het leven had gekost.