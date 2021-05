Zorgtechnologiebedrijf Philips hekkensluiter in rode AEX

Zorgtechnologiebedrijf Philips was donderdag de hekkensluiter in een licht lagere AEX-index. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers zochten naar richting na de recente opmars. Daarnaast werd gewacht op de groeicijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal en de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 709,37 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1061,14 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,5 procent. Londen en Parijs klommen 0,1 procent.

Naast Philips (min 2 procent) behoorde Shell tot de grootste dalers in de AEX met een min van 1,2 procent. Het olie- en gasconcern verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in de klimaatzaak tegen het bedrijf. De rechter in Den Haag dwong het concern per direct meer te doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de kopgroep met winsten tot 0,8 procent na recordresultaten van de Amerikaanse branchegenoot Nvidia.

Fagron

In de MidKap zakte Fagron 2,6 procent. Alychlo, het investeringsbedrijf van de Belgische miljardair Marc Coucke, heeft 3,6 miljoen aandelen van het apothekersbedrijf verkocht. Lucas Bols daalde 1,2 procent bij de kleinere bedrijven. De drankenfabrikant werd in het boekjaar dat liep tot eind maart hard getroffen door de sluiting van de horeca vanwege de coronapandemie en leed een miljoenenverlies.

Biochemiebedrijf Avantium dikte 4 procent aan. Het bedrijf krijgt van de Europese Unie zo’n 1,8 miljoen euro aan subsidie voor zijn technologieën om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Renewi steeg 4,7 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van de afvalverwerker.

Bayer

Bayer zakte 2,7 procent in Frankfurt. Het Duitse chemieconcern is er niet in geslaagd een Amerikaanse jury voor zich te winnen in de slepende zaak rond onkruidverdelger Roundup, dat kankerverwekkend zou zijn. Puma verloor dik 1 procent. Het Franse luxeconcern Kering, eigenaar van Gucci, heeft zijn belang in het Duitse sportmerk verder teruggebracht. Airbus klom ruim 6 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer wil de productie van het toestel A320 binnen twee jaar opvoeren tot boven het niveau van voor de coronacrisis.

De euro was 1,2205 dollar waard, tegen 1,2191 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 65,91 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent minder, op 68,51 dollar per vat.