Handelsafgevaardigen China en VS praten weer

Handelsafgevaardigden van China en de Verenigde Staten hebben donderdag een ‘openhartig’ gesprek gehad. Dat laat het Chinese ministerie van Handel weten nadat de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai elkaar online spraken. Het was het eerste gesprek over het handelsakkoord tussen de twee grootmachten sinds het begin van het presidentschap van Joe Biden.

Onder Donald Trump vochten de VS en China een handelsoorlog met elkaar uit, die uiteindelijk eindigde met een beperkt handelsakkoord. Het idee was dat er een zogenoemde tweedefasedeal zou volgen. Tai heeft echter al gezegd dat ze bekijkt of China zich wel aan het eerdere akkoord houdt. Het Aziatische land zou onder meer voor 200 miljard dollar aan Amerikaanse goederen kopen in 2020 en 2021, maar volgens experts haalt China dat bij lange na niet.

Een Amerikaans verklaring over de virtuele ontmoeting meldt dat Tai de grondslagen van het beleid van de regering-Biden heeft uitgelegd met zijn focus op de positie van de werknemer. Ook zou de handelsgezant zorgen hebben geuit over bepaalde zaken.

Minste spanningen

Handel is de laatste tijd een van de onderwerpen die de minste spanningen opleveren tussen Washington en Peking. Die spanningen waren er wel over zaken als de onderdrukking van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang, de situatie rond Taiwan waarbij China een steeds dreigender houding aanneemt en de Chinese claim op grote delen van de Zuid-Chinese Zee in weerwil van internationale zeevaartverdragen.

Ook het coronavirus is een heikel punt. De Amerikaanse regering houdt de mogelijkheid open dat dit uit een laboratorium is ontsnapt en heeft China opgeroepen om mee te werken aan een internationaal onderzoek naar het ontstaan van het virus.