Evacuaties in Goma uit vrees voor nieuwe vulkaanuitbarsting

In de Oost-Congelese stad Goma zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen uit vrees voor een nieuwe vulkaanuitbarsting. De autoriteiten hebben de gedeeltelijke evacuatie van de stad bevolen omdat ze niet zeker zijn dat een tweede eruptie van de Nyiragongo uitblijft.

De militaire gouverneur kondigde de ontruiming van het gebied in de nacht van woensdag op donderdag aan. ‘Momenteel kunnen we een uitbarsting op land of onder het meer (Kivu) niet uitsluiten, die mogelijk vrij snel en zonder waarschuwing kan plaatsvinden’, zei generaal Constant Ndima.

De vulkaanuitbarsting van zaterdag heeft zeker 32 mensen het leven gekost. De lavastroom verzwolg onderweg zeventien dorpen, maar bereikte Goma net niet. Volgens de Verenigde Naties zijn ongeveer duizend huizen verwoest en hebben 5000 mensen een ander heenkomen gezocht.