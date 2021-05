Voor tweede dag op rij ruim 200.000 nieuwe besmettingen in India

In India zijn het afgelopen etmaal opnieuw meer dan 200.000 coronabesmettingen vastgesteld. Dat is de tweede dag op rij deze week. Ook registreerde het Indiase ministerie van Volksgezondheid de afgelopen 24 uur 3847 coronadoden.

Het totale aantal besmettingen in India staat inmiddels op 27,37 miljoen. Ook zijn 315.235 mensen in het land aan de gevolgen van het virus overleden.

India kreeg begin april te maken met een flinke toename van het aantal infecties met het coronavirus. Als gevolg daarvan raakte de zorg in onder meer New Delhi overbelast, waardoor niet alle ernstig zieke coronapatiënten behandeld konden worden. India kreeg vanwege de kritieke situatie onder meer beademingsapparaten en medische zuurstof toegestuurd van andere landen. Inmiddels lijkt de uitbraak in India over het hoogtepunt te zijn.