Facebook staat berichten dat coronavirus uit lab komt weer toe

Facebook gaat geen berichten op het sociale medium meer verwijderen waarin gesteld wordt dat het coronavirus door de mens is ontwikkeld. Een woordvoerder van het bedrijf heeft dat laten weten aan nieuwssite Politico. Het besluit volgt op de hernieuwde discussie over de oorsprong van het virus.

‘In het licht van de lopende onderzoeken naar de oorsprong van Covid-19 en in overleg met volksgezondheidsexperts, zullen we niet langer de bewering dat Covid-19 door de mens is gemaakt uit onze apps verwijderen’, aldus de zegsman. ‘We blijven samenwerken met gezondheidsexperts om de veranderende aard van de pandemie bij te benen en actualiseren ons beleid regelmatig wanneer nieuwe feiten en trends zich voordoen.’

Facebook stond sinds februari geen berichten meer toe waarin staat dat het virus door de mens is ontwikkeld. Maar sinds kort is toch weer twijfel ontstaan over die ‘misleidende bewering’, nadat The Wall Street Journal op basis van Amerikaanse inlichtingen meldde dat medewerkers van het laboratorium in de Chinese stad Wuhan - waar de uitbraak begon - al in 2019 klachten hadden die horen bij het virus.

Het laboratorium ontkent dat medewerkers destijds ziek zijn geworden als gevolg van een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees eerder uit dat het virus waarschijnlijk niet uit een laboratorium afkomstig is, maar van dieren. Er kwam veel kritiek op dat onderzoek, omdat China niet genoeg openheid van zaken zou hebben gegeven.