Beleggers niet erg onder de indruk van klimaatzaak Shell

Beleggers leken niet heel erg onder de indruk van de uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. Het olie- en gasconcern moet van de rechter meer doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Kort na dit oordeel zakte het aandeel in het rood, maar de dip bleek kortstondig. Het aandeel Shell sloot de handelssessie met een winst van 0,6 procent.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen was ook een beetje verrast over de lauwe reactie onder beleggers. Volgens hem is het duidelijk dat de wereld aan het veranderen is, waarbij ook activistische beleggers zich bij bedrijven als Shell meer en meer roeren. Volgens Versteeg is het grote probleem nu dat als je per direct doet wat volgens de doelen van Parijs nodig is, er op korte termijn sprake zal zijn van een enorme energiecrisis. ‘Dit kan niet in een keer’, aldus Versteeg, die denkt dat ook bij beleggers sprake is van een soort realiteitsbesef. ‘Maar omdat het niet kan, wil niet zeggen dat je niet harder je best moet doen’, verduidelijkt hij.

Ondanks de winst van zwaargewicht Shell sloot AEX-index in het rood. De leidende graadmeter in Amsterdam sloot de sessie met een verlies van 0,2 procent op 711,17 punten. De MidKap eindigde nagenoeg vlak op 1057,10 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs sloten graadmeters nagenoeg op de slotstanden van een dag eerder.

Olieprijzen

Branchegenoten van Shell als Repsol in Milaan, BP in Londen en Total in Parijs leken ook weinig last te hebben van de Shell-klimaatzaak en eindigden op winst. Hoewel de zaak in Nederland juridisch bindend is, kan deze ook gevolgen hebben voor olieconcerns wereldwijd en hun activistische aandeelhouders in hun strijd tegen klimaatverandering. Zo staat bij de aandeelhoudersvergadering van ExxonMobil later op woensdag op de agenda of klimaatactivisten zitting moeten krijgen in het bestuur van de onderneming.

Ook zette de kwestie de olieprijzen niet of nauwelijks in beweging. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 66,22 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 68,81 dollar per vat.

Verder was er aandacht voor de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM. De Nederlandse regering slaagde er als aandeelhouder opnieuw niet in een bonus ter waarde van 2 miljoen euro voor de topman Ben Smith tegen te houden. Overigens lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat Smith het extraatje voor 2020 erbij krijgt, omdat doelstellingen buiten bereik zijn en Air France-KLM mag pas overgaan tot het uitkeren van bonussen als het leeuwendeel van de staatssteun is afgelost. Het aandeel Air France-KLM sloot 1,3 procent lager.