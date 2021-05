KLM vliegt komende winter op zes nieuwe bestemmingen

De uitbreiding is volgens KLM onderdeel van de strategie om het netwerk eerst op te bouwen waar het herstel van de coronapandemie het snelst wordt verwacht. ‘Daar passen deze zes bestemmingen bij’, aldus de luchtvaartmaatschappij. Zo wordt de Keniaanse strandbestemming Mombasa twee keer per week aangeboden en het Thaise eiland Phuket vier keer per week.

Met de uitbreiding is het bestemmingennetwerk volgens KLM weer bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis, maar nog wel met minder capaciteit, minder vluchten en minder toestellen. De maatschappij houdt de situatie in alle landen de komende tijd goed in de gaten. Zodra het mogelijk is, zullen de frequenties op populaire bestemmingen worden verhoogd en wordt meer capaciteit ingezet.

Vorige week maakte de luchtvaartmaatschappij al nieuwe bestemmingen voor de zomer bekend. Nieuw zijn de plaatsen Belgrado, Verona, Palma de Mallorca en Dubrovnik. KLM vliegt vliegt deze zomer op meer bestemmingen dan in de zomer van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.