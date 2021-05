Olie- en gasconcern Shell verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in de klimaatzaak tegen het bedrijf. De rechter dwong het concern per direct meer te doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. In een reactie meldt Shell miljarden te investeren in koolstofarme energie. ‘We zullen ons blijven concentreren op deze inspanningen en verwachten in beroep te gaan tegen de teleurstellende uitspraak van de rechtbank van vandaag.’