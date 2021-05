Collectie van Frida Kahlo-werken voor het eerst in Nederland

Een belangrijke verzameling van het werk van de kunstenaar Frida Kahlo is binnenkort voor het eerst in Nederland te zien. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen toont in de tentoonstelling ‘Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution’ 23 werken van Kahlo, waaronder enkele van haar beroemdste zelfportretten.

In totaal zijn er 150 werken uit de internationale collectie van verzamelaars Jacques en Natasha Gelman overgekomen uit Mexico en de Verenigde Staten. Naast schilderijen van Kahlo (Mexico, 1907-1954) en andere Mexicaanse modernisten, is ook een selectie tekeningen en foto’s te zien.

In de tentoonstelling wordt de bezoeker op thematische wijze ondergedompeld in Mexicaanse sferen voor een kennismaking met het kunstenaarskoppel Frida Kahlo en Diego Rivera, en hun tijdgenoten zoals Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros en Rufino Tamayo.

Pijn

Een van de belangrijkste thema’s is de relatie tussen Kahlo en Rivera. Die was intens, en zij vonden elkaar, naast wederzijdse bewondering voor elkaars artistieke kwaliteiten, op vele terreinen: het communisme, de socialistische idealen van de Mexicaanse Revolutie (1910-1917) en de geboorte van een nationale Mexicaanse identiteit. Ook is er aandacht voor het open huwelijk van de twee: zowel Kahlo als Rivera hadden buitenechtelijke relaties.

Kahlo volgde als jonge vrouw kunstonderwijs, maar raakte in 1925 op 18-jarige leeftijd ernstig gewond bij een tramongeluk. Ze hield de rest van haar leven veel en vaak pijn. Als student raakte ze betrokken bij de communistische partij en sprak zich uit tegen fascisme en de klassenmaatschappij. Ze had lak aan geldende schoonheidsidealen en benadrukte haar wenkbrauwen en gezichtsbeharing. Kahlo schilderde haar mentale en fysieke pijn, maar ook de ongemakken die vrouwen ervaren, zoals miskramen: onderwerpen die aan het begin van de vorige eeuw niet in het openbaar besproken werden, laat staan geschilderd.

Inspireren

Het museum omschrijft Kahlo als ‘een radicale, getalenteerde, gehandicapte, bi-culturele en biseksuele vrouw wier nalatenschap wereldwijd nog steeds velen inspireert’. Volgens gastconservator Stefan van Raay speelt het museum met de expositie in op ‘urgente thema’s als politiek en maatschappelijk engagement, vrije expressie, emancipatie en gender’. ‘Thema’s die in deze woelige tijden eens te meer in onze maatschappij leven.’

De conservator hoopt het publiek te inspireren met het werk van Kahlo. ‘Dit zie je niet vaak in Nederland, en dit komt ook niet snel terug’, aldus Van Raay. De tentoonstelling wordt donderdag via een livestream geopend en is, afhankelijk van de coronamaatregelen, vanaf 5 juni tot en met 26 september 2021 te zien.

Het Drents Museum in Assen heeft voor later dit jaar de opening van de tentoonstelling Viva la Frida! op het programma staan, met andere schilderijen en tekeningen plus persoonlijke bezittingen van de kunstenares.