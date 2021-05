Geen uitstel van omkopingszaak tegen zieke Berlusconi

De rechtbank zegt optimistisch te zijn over het herstel van de leider van Forza Italia. Daarom vindt de eerstvolgende hoorzitting op 8 september plaats. Hoewel dat nog even duurt, zijn het openbaar ministerie en de verdediging niet enthousiast.

Het is volgens de aanklager onwaarschijnlijk dat Berlusconi tegen die tijd genezen is van zijn ‘psychiatrische en neurologische aandoeningen’. Zijn eigen advocaat waarschuwt dat Berlusconi’s onvermogen om het proces bij te wonen nadelig kan uitpakken voor de andere verdachten. Het proces is al meerdere keren uitgesteld vanwege Berlusconi’s gezondheid.

De rechtszaak gaat over het omkopen van getuigen tijdens een eerder proces over zijn omgang met een minderjarige prostituee. Berlusconi kreeg daar in 2013 zeven jaar cel voor opgelegd, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. In het nieuwe proces staan in totaal 29 verdachten terecht, onder wie de jonge vrouwen die Berlusconi zou hebben omgekocht.