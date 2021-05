Iran verbiedt tijdelijk ‘minen’ cryptomunten om energieverbruik

Het verbod gaat per direct in en duurt tot 22 september, aldus de Iraanse president Hassan Rouhani. Hij zei dat ongeveer 85 procent van het minen van digitale munten in het land zonder vergunning plaatsvindt. Om illegale activiteiten met computers in huizen en moskeeën op dit gebied op te sporen worden zelfs spionnen ingezet door de Iraanse overheid.

Volgens kenners is Iran goed voor ongeveer 4,5 procent van het minen van bitcoins in de wereld. Iran kampt verder met problemen voor waterkrachtcentrales vanwege droogte, met geregeld stroomuitval in grote steden als gevolg. In de zomerperiode ligt het stroomverbruik in Iran hoger dan normaal, bijvoorbeeld door airconditioners tegen hitte.

Blockchain-technologie

De bitcoin werkt op basis van blockchain-technologie, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de 10 minuten aangevuld met een nieuwe ‘bladzijde’ met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen daar de hele dag door op te puzzelen. Dat heet minen. Wie de formule oplost, wordt beloond in bitcoins.

Tesla-topman Elon Musk bekritiseerde onlangs nog het hoge energieverbruik bij het minen van bitcoins.