‘Taxidienst Uber gaat in Verenigd Koninkrijk vakbond erkennen’

Taxidienst Uber Technologies is in het Verenigd Koninkrijk van plan een vakbond bij het bedrijf te erkennen, waardoor zijn taxichauffeurs meer collectieve inspraak bij de onderneming krijgen. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste markt van Uber in Europa.

Door de deal met de vakbond GMB mogen de circa 70.000 chauffeurs van Uber in het Verenigd Koninkrijk meeonderhandelen over bijvoorbeeld lonen en arbeidsvoorwaarden. Wel mogen ze nog steeds zelf bepalen wanneer en waar ze werken voor Uber, aldus de ingewijden. Mogelijk komt later op de dag een formele aankondiging. GMB is een van de grootste vakbonden van het land, met meer dan 620.000 leden, onder wie bezorgers en ambtenaren.

Het Britse hooggerechtshof oordeelde in februari dat chauffeurs van Uber werknemers zijn die recht hebben op minimumloon, vakantiegeld en rustpauzes. Zij worden nu aangeduid als ‘workers’. Dat is volgens Uber een unieke classificatie onder het Britse arbeidsrecht, die naar Nederlandse maatstaven tussen de classificaties van een zelfstandig ondernemer en een werknemer inzit. Eerder deze maand werd nog bekend dat dit oordeel Uber met 600 miljoen dollar aan kosten opzadelde om claims van chauffeurs uit het verleden af te wikkelen.

In Nederland maakte vakbond FNV in december bekend Uber voor de rechter te dagen. Hier heeft Uber ruim 4000 chauffeurs. Volgens de vakbond zijn Uber-chauffeurs gewoon werknemers, maar de Amerikaanse techonderneming ziet hen als zelfstandigen die via haar platform werken.