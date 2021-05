'Cultuurfonds heeft grote impact op noodlijdende sector'

De toegevoegde waarde van het cultuurfonds is volgens 92 procent van de ondervraagden (zeer) hoog. Bij driekwart van de cultuurinstellingen speelt de toegekende donatie een belangrijke rol in het veilig kunnen blijven ontvangen van publiek in de 1,5 metersamenleving.

"Onze ad hoc samenwerking om snel, flexibel en doeltreffend te reageren op de plots ontstane hoge nood in de cultuursector is gelukt", laat Cathelijne Broers namens het fonds weten. "We zijn blij te horen dat onze donaties bij 84 procent een belangrijke of zelfs cruciale rol speelden bij het veilig kunnen ontvangen van publiek dankzij fysieke aanpassingen aan de zaal of het podium. Daarnaast is het voor ons fijn om te horen dat we bij 86 procent van de gehonoreerde aanvragers een positieve impact hebben op de werkgelegenheid, dat onze donaties als vliegwiel hebben gefungeerd voor andere financiering en dat ons noodfonds sterk heeft bijgedragen aan het moreel en vertrouwen binnen organisaties."

Het Kickstart Cultuurfonds, een initiatief van onder meer de BankGiro Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds, werd vorig jaar opgericht om culturele instellingen tijdens de coronacrisis te steunen. Dit jaar is er 20 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan inmiddels al 13,9 miljoen euro is gedoneerd aan 410 instellingen.