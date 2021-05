Lucinda Riley voor de derde week bovenaan Bestseller 60

Voor de derde week op rij is het nieuwe boek van Lucinda Riley, De zeven zussen. De zevende zus, op de eerste plek te vinden in de Bestseller 60. Dat meldt Stichting CPNB woensdag.

Het boek van de Ierse schrijfster was drie weken geleden tijdens de lancering op veel plekken meteen uitverkocht en gaat sindsdien aan kop in de lijst.

De nummers twee en drie van de Bestseller 60 zijn deze week wel veranderd. Op de tweede plek is Groot Biegel sprookjesboek te vinden van Paul Biegel en Charlotte Dematons. De brief voor de Koning van Tonke Dragt is deze week één plaats gezakt naar nummer drie in de lijst.

In de boekenlijst zijn deze week negen nieuwe titels te vinden, waaronder het nieuwe kookboek New Italian van chef-kok Sergio Herman op nummer 26. Ook Sophie Kinsella’s nieuwe boek, Liever Verliefd, is een nieuwkomer. De roman komt binnen op nummer 44.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley - De zeven zussen. De zevende zus

2. (44) Paul Biegel & Charlotte Dematons - Groot Biegel sprookjesboek

3. (2) Tonke Dragt - De brief voor de Koning

4. (5) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (4) Lale Gül - Ik ga leven

6. (3) Jeroen Brouwers - Cliënt E. Busken

7. (10) Ramsey Nasr - De fundamenten

8. (7) Nicci French - Wie niet horen wil

9. (9) Lucinda Riley - De zeven zussen

10. (20) Marcia Luyten - Máxima Zorreguieta