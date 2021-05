Eerste groep partijen deelde 'alleen maar ideeën' met informateur

Het eerste "cluster" van partijen dat deze ronde aanschoof bij informateur Mariëtte Hamer heeft "alleen maar ideeën" gepresenteerd. Hamer wilde de ideeën "verzamelen" van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie over herstelbeleid om uit de coronacrisis te komen. Er is niet over een coalitiesamenstelling en specifieke zaken, zoals de kosten van het herstel, gesproken. Dat zeggen de partijleiders na hun gesprek met Hamer.

De informateur kondigde eind vorige week aan dat ze met partijen in groepjes wil praten over het herstelbeleid. Hamer hoopt op die manier het prangende herstelplan snel rond te hebben, en ze hoopt de inhoudelijke punten ook te gebruiken om verschillen tussen de partijen te overbruggen. Deel van haar opdracht was immers ook om te onderzoeken welke partijen in welke samenstelling een nieuw kabinet kunnen vormen.

Maar over die samenstelling is nu nog niet gesproken, benadrukt CDA-leider Wopke Hoekstra. "Het is niet zo dat zij heeft voorgesteld dat deze zeven partijen maar een kabinet moeten vormen." Volgens D66-leider Sigrid Kaag is het nog niet over de details gegaan. "Ze heeft onze ideeën verzameld over wat dan het herstel- en transitiebeleid heet", vertelde SP-leider Lilian Marijnissen na afloop over het gesprek met Hamer.

Beetje stil

Verder wilden de partijen weinig kwijt, omdat is afgesproken "daar maar een beetje stil over te zijn", verklaarde Mark Rutte (VVD). "De informateur heeft ook nadere gesprekken, zal zich dan over de verschillende gesprekken beraden en komt dan met vervolgstappen".

De verwachting is wel dat de nieuwe coalitie uit een aantal van de partijen bestaat die woensdag aanschoven bij Hamer. De informateur heeft tot 6 juni om haar verslag uit te brengen en praat later deze week nog met andere partijen, vermoedelijk ook in verschillende samenstellingen.

Hoewel nog niet precies duidelijk is welke partijen straks plaatsnemen aan de formatietafel, manen verschillende partijleiders tot haast. Hoekstra vindt het een belangrijke zaak "dat we de komende tijd een beetje tempo maken", Marijnissen noemt het "onvoorstelbaar" dat de formatie zich meer dan twee maanden na de verkiezingen nog in de beginfase begint.