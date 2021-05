Volkswagen gaat sportwagenmerk Lamborghini niet verkopen

Het Duitse autoconcern Volkswagen is niet van plan zijn Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini te verkopen. Dat meldt Volkswagen, nadat een Brits autoblad had gezegd dat er een bod was gedaan op Lamborghini van 7,5 miljard euro.

Het blad Autocar meldde dinsdag dat het Zwitserse Quantum Group samen met een Britse investeringsmaatschappij Lamborghini wilde kopen. Volkswagen had in november gezegd de strategische opties voor Lamborghini en het Italiaanse motorfietsenmerk Ducati te bekijken, waaronder een verkoop of beursgang. Een maand later werd aangegeven dat beide merken toch bij Volkswagen zouden blijven.

Lamborghini maakt deel uit van het Volkswagen-concern via dochtermerk Audi. Een woordvoerder van Audi liet ook weten dat het Italiaanse sportwagenmerk niet te koop staat.