Aantal dagelijkse besmettingen in India weer boven de 200.000

In India zijn in het afgelopen etmaal 208.921 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het Indiase ministerie van Volksgezondheid. Daarmee komt het aantal meldingen weer boven de 200.000 uit. Dinsdag meldde het ministerie nog 196.427 nieuwe coronabesmettingen, het laagste aantal binnen 24 uur sinds 14 april.

Het totale aantal besmettingen in India heeft inmiddels de 27 miljoen bereikt. Daarmee staat het land op plek twee wereldwijd. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer mensen positief getest op Covid-19. Daar werden ruim 33 miljoen mensen positief getest.

Het aantal geregistreerde sterfgevallen in India als gevolg van het coronavirus steeg de afgelopen 24 uur met 4157. In totaal zijn nu 311.388 mensen overleden. Alleen in de VS en Brazilië zijn meer coronadoden. Brazilië bereikte dinsdag de 450.000 doden.

De Indiase hoofdstad New Delhi meldde zondag dat het vanaf volgende week de lockdown versoepelt als het aantal coronabesmettingen blijft afnemen. New Delhi ging op 20 april in lockdown en sinds enkele weken daalt het aantal besmettingen dat er dagelijks wordt vastgesteld.