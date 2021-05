Grapperhaus wil cafés eerder openen

Cafés moeten net als restaurants in de zogenoemde stap 3 van het openingsplan al open. Hiervoor pleit minister Ferd Grapperhaus van Justitie dinsdag. Volgens de officiële plannen zouden de kroegen pas later open mogen.

Hij zei na afloop van het Veiligheidsberaad, het overleg met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, dat hij af wil van het onderscheid tussen de restaurants (droge horeca) en cafés (natte horeca). ‘Het onderscheid is soms zo moeilijk vast te stellen. Bovendien moeten mensen met een kroeg dan nog langer wachten.’ Grapperhaus heeft daarom voorgesteld in stap 3 naast de restaurants ook de cafés te openen.

Het kabinet besluit hier vrijdag over. Dan bepaalt het ook of die derde stap wordt vervroegd met een paar dagen. De versoepelingen gaan dan het eerste weekeinde van juni in.