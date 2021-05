Conflict over melk en kaas tussen Canada en VS laait op

Een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada over melk, kaas en andere zuivelproducten loopt verder op. De Amerikaanse regering eist dat een speciale geschillencommissie zich buigt over vermeende oneerlijke quota’s die Canada hanteert voor de export van zuivel. Als de commissie de VS gelijk geeft, zou dat uiteindelijk tot strafheffingen tegen Canada kunnen leiden.

Volgens de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai beperkt Canada de mogelijkheden voor Amerikaanse bedrijven om zuivelproducten te slijten op de Canadese markt. Het land hanteert tariefquota voor zuivel uit de Verenigde Staten, wat betekent dat voor een beperkte hoeveelheid geëxporteerde melkproducten geen of gunstigere importheffingen gelden.

Maar volgens de regering-Biden beknotten de Canadezen de mogelijkheden voor Amerikaanse exporteurs. Een aanzienlijk deel van de geëxporteerde zuivel waarvoor gunstige invoertarieven gelden, is namelijk gereserveerd voor de Canadese verwerkende industrie. Amerikanen hebben daardoor minder vrijheid in de keuze aan wie ze exporteren, aldus de handelsgezant.

Het conflict stamt uit december, toen Donald Trump nog president was. Het is de eerste keer dat in het kader van het nieuwe Noord-Amerikaanse handelsverdrag USMCA, dat ook door Mexico is ondertekend, een geschillencommissie zich over een conflict moet buigen. Als hun oordeel in het voordeel van de VS uitvalt, dwingt dit Canada tegemoet te komen aan de Amerikaanse grieven. Gebeurt dit niet dan dreigen in het uiterste geval extra importheffingen tegen Canada.