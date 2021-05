‘Weinig klachten op dag zes van de examens’

Met onder andere geschiedenis op het vmbo en muziek op de havo stonden er volgens Van de Wiel examens op het programma waar ook in voorgaande jaren weinig over is geklaagd. De meeste klachten kwamen dinsdag binnen over de examens economie op het vwo en Frans op de havo. Bij Frans ging het bijvoorbeeld om de (te) lange teksten, stelt Van de Wiel, die al met al tevreden is.

Na zes dagen van examens staat de teller op ruim 152.000 klachten in totaal. De toets vorige week woensdag voor Nederlands op de havo heeft met bijna 16.000 meldingen tot nog toe de meeste klachten gekregen. Daarna volgen geschiedenis (havo), Nederlands (vwo) en wiskunde A (vwo).