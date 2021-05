Russische boetes voor Facebook en Google om ‘illegale’ posts

Russische rechters hebben Facebook en Google boetes opgelegd omdat ze weigerden berichten of beeldmateriaal te verwijderen die volgens Rusland illegaal zijn. Google kreeg drie boetes van in totaal 6 miljoen roebel (67.000 euro). Volgens het Russische persbureau Interfax moet Facebook 26 miljoen roebel (3,9 miljoen euro) betalen.

De gewraakte posts zouden jongeren begin dit jaar ertoe hebben aangezet mee te doen aan protesten tegen de gevangenschap van Kremlin-criticus en oppositieleider Aleksej Navalni. Volgens de Russische autoriteiten was de inhoud van die berichten illegaal.

Rusland dreigde Google en Facebook ook op andere manieren te straffen als ze geen gehoor geven aan de oproep om bepaalde berichten te verwijderen. De Russische communicatie-autoriteit zou de werking van hun apps en sites kunnen vertragen. Eerder werd Twitter in Rusland al trager gemaakt als straf voor het laten staan van illegaal geachte berichten.

In de eerste maanden van dit jaar gingen veel Russen de straat op om de vrijlating van Navalni te eisen. Hij zit sinds begin dit jaar 2,5 jaar vast vanwege een fraudezaak die volgens hemzelf politiek gemotiveerd is. Hij werd naar een strafkamp gebracht nadat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating had geschonden met zijn verblijf in Duitsland. Daar werd de oppositieleider maandenlang behandeld voor een vergiftiging die hij toeschreef aan het Kremlin.