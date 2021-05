Vriendin Protasevitsj blijft nog zeker twee maanden in hechtenis

Sofia Sapega, de 23-jarige vriendin van de eveneens opgepakte Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj, blijft voorlopig twee maanden in hechtenis. Dat heeft onder meer de onafhankelijke Russische nieuwssite Dozjd dinsdag bekendgemaakt. Sapega heeft de Russische nationaliteit. Wat haar precies ten laste is gelegd, is nog onduidelijk. Volgens haar moeder wordt ze verdacht van deelname aan protesten.

Dozjd meldde ook dat de Russische consul toestemming heeft gekregen Sapega in de gevangenis in Minsk te bezoeken. Dat gaat op korte termijn gebeuren, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou daarop weten. Volgens het Kremlin heeft de jonge vrouw in augustus en september vorig jaar de Wit-Russische strafwet op verscheidene punten overtreden.

De Wit-Russissche dissident Protasevitsj, die zijn betrokkenheid ‘toegaf’ bij de grootschalige demonstraties tegen president Aleksandr Loekasjenko, en Sapega werden zondag uit een vliegtuig van Ryanair gehaald dat op weg naar Litouwen gedwongen werd een tussenlanding te maken in Minsk. De Wit-Russische autoriteiten beweerden een bommelding te hebben gekregen.

Moeder

De moeder van Protasevitsj, Natalja, zei dinsdag tegen het Duitse persbureau dpa dat haar zoon in de gevangenis is mishandeld. Volgens haar is dat te zien op een video die door het regime in Minsk is verspreid. Zijn gezicht vertoont daarvan duidelijke sporen.

‘Ik ben geen chirurg, maar hij is zeker op zijn neus geslagen en misschien is die wel gebroken. Ook is zijn linkerwang gezwollen. Zelfs onder de laag make-up valt de gelige tint op, vermoedelijk een bloeduitstorting bedekt met poeder’, aldus Natalja Protasevitsj, die ook vermoedt dat de keel van haar zoon is dichtgeknepen. ‘Om er een bekentenis uit te krijgen’.

De Veiligheidsraad van de VN buigt zich woensdag over de gang van zaken in Wit-Rusland. Tal van wereldleiders en organisaties hebben de onmiddellijk vrijlating van Protasevitsj en Sapega geëist.