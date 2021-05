Merkel gaat ‘kaping’ Wit-Russische dissident bespreken met Poetin

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaat de kaping door Wit-Rusland van een passagiersvliegtuig met een Wit-Russische dissident bespreken met de Russische president Vladimir Poetin. Al kan ze nog niet beoordelen of Rusland betrokken was bij de ‘ongekende en onaanvaardbare’ actie.

Tot dusver zijn er geen ‘betrouwbare bevindingen’ over de rol van Rusland, zei Merkel na afloop van de EU-top in Brussel die plotseling deels in het teken kwam te staan van Wit-Rusland. Ze gaat dat ‘zeker’ aansnijden als ze Poetin weer spreekt.

Eerder sprak premier Rutte al van ‘vermoedens’ dat Rusland een aandeel had in het tot landen dwingen van het passerende Ryanair-toestel met journalist Roman Protasevitsj. Hij wees erop dat Moskou en Minsk nauw samenwerken en dat zeker de luchtverdediging helemaal is vervlochten.

Merkel sprak haar zorgen uit over de videobeelden van een ogenschijnlijk gehavende Protasevitsj die Wit-Rusland naar buiten heeft gebracht. ‘Ik kan dat alleen maar als verontrustend en verschrikkelijk aanmerken.’ Dat zou de vrijlating van de 26-jarige journalist en zijn vriendin nog dringender maken.