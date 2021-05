Advocate toeslagenaffaire: goede bedoelingen ook waarmaken

Het plan van het kabinet om de private schulden over te nemen van slachtoffers van de toeslagenaffaire stemt advocate Eva González Pérez tevreden. Wel blijft ze terughoudend over hoe de uiteindelijke uitvoering zal uitpakken en bovendien staan er nog andere vragen bij haar open.

‘Soms roepen oplossingen nog meer vragen op’, reageert González Pérez, die tientallen ouders bijstaat en als eerste aan de bel trok over de behandeling van ouders die toeslagen ontvingen. De belangrijkste vraag die nu bij haar rijst is hoe er wordt omgegaan met mensen die hun schulden al hebben afgelost. Dat is namelijk het geval bij een aantal cliënten van haar. ‘Wat doe je met die mensen?’ Zij worden nu namelijk benadeeld, vindt ze.

Ook over de eventuele uitvoering, heeft ze haar zorgen. ‘Het zijn goede bedoelingen’, zegt González Pérez. ‘Maar die bedoelingen moeten wel waargemaakt kunnen worden.’ Ze wijst onder meer op een nieuw rapport van de Nationale Ombudsman dat dinsdag naar buiten kwam. Die constateert dat het aantal klachten rond de afhandeling van de toeslagenaffaire weer toeneemt. Ombudsman Reinier van Zutphen zegt zich zorgen te maken over de gedupeerden die zijn afgewezen voor compensatie, of die langer moeten wachten op uitsluitsel.

Deurwaarderskosten

De nieuwe regeling van het kabinet geldt voor alle ouders die ook in aanmerking komen voor de compensatie van 30.000 euro die gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag krijgen. Het gaat om bestaande betalingsachterstanden en bijkomende kosten zoals rente, boetes en deurwaarderskosten. Het kabinet besloot eerder ook al om deze mensen alle schulden kwijt te schelden bij overheidsinstanties.

De regeling moet, in overleg met de Tweede kamer, nog verder worden uitgewerkt. Het idee is in ieder geval dat er één loket komt waar ouders al hun schulden kunnen aanmelden.