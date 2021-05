Geen besluit EU-leiders over lastenverdeling vergroening

Een gevoelig besluit over hoe de lasten van de Europese vergroening het komende decennium over de EU-lidstaten moet worden verdeeld, is door de EU-leiders vooruitgeschoven. Op hun top in Brussel konden ze het niet eens worden over een verdeling van de kosten om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Een voorstel om daarvoor de economische welvaart per lidstaat te nemen werd na urenlang beraad uit de conclusies geschrapt.