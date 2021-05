Voor het eerst miljoen prikken in een week

In totaal zijn nu 6,15 miljoen Nederlanders gevaccineerd. Van hen hebben 2,3 miljoen ook al de herhaalprik gekregen. Tussen maandag 17 en zondag 23 mei kregen ruim 491.000 mensen de eerste prik. Dat is minder dan in de vier weken ervoor. Daar staat tegenover dat meer dan 517.000 mensen de tweede inenting ontvingen. Dat is bijna evenveel als de twee voorgaande weken bij elkaar. Niet eerder kregen in één week tijd zoveel mensen de herhaalvaccinatie.

