‘Tata Steel zet stap in de goede richting, maar is er nog niet’

Een stap in de goede richting. Zo omschrijft de stichting Duinbehoud de aankondiging van staalbedrijf Tata Steel om de overlast en uitstoot van het hoogovencomplex in IJmuiden sneller te gaan beperken. Maar hiermee is Tata Steel er volgens directeur Marc Janssen nog niet. Hij wil dat Tata Steel ook zijn langetermijndoelen voor 2050 naar voren haalt. Daarbij zou het concern voor zijn energievoorziening helemaal moeten overstappen van kolen op waterstof.

De directeur van Duinbehoud, dat ijvert voor de bescherming van natuur in duingebieden, wijst erop dat Tata Steel op papier al langer best goede plannen heeft. Maar het gaat volgens hem heel traag. Dat het bedrijf nu alsnog toegeeft aan druk van de omgeving en zijn aanpak versnelt, vindt hij positief. Maar er zouden nog meer stappen gezet kunnen worden. De doelen die het bedrijf nu voor 2050 heeft zouden wat hem betreft al in 2030 gerealiseerd moeten worden.

De stichting maakt zich vooral druk over de forse uitstoot van stikstof door Tata Steel. Met een uitstoot van 1,7 miljoen kilo stikstof per jaar is Tata Steel volgens de natuurorganisatie een van de grootste vervuilers van Nederland. En deze uitstoot van stikstof heeft grote gevolgen voor de natuur in het naastliggende duingebied, waarschuwt Duinbehoud. Onder meer de biodiversiteit zou op het spel staan.