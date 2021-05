Nederland trager dan andere landen met nieuwe medicijnen

Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Engeland en Frankrijk gaan ons voor op de zogenoemde Patients W.A.I.T. Indicator, het resultaat van een jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar de beschikbaarheid van nieuwe medicijnen voor patiënten.

‘Bij medicijnen voor kanker en zeldzame ziekten is het beeld voor de Nederlandse patiënt nog iets slechter. In die categorieën eindigt ons land respectievelijk op een negende en tiende positie’, zegt de VIG.

Het onderzoek betreft medicijnen die in de periode van 2016 tot en met 2019 goedkeuring kregen van geneesmiddelenbureau EMA. Nederland loopt met name flink achter bij Duitsland, stelt de club. ‘Van de 152 onderzochte medicijnen zijn er in Duitsland 133 beschikbaar, maar in ons land slechts 96.’

‘Snelle, goede beschikbaarheid van nieuwe medicijnen is ontzettend belangrijk voor de duizenden Nederlandse patiënten die er om zitten te springen. De komende maanden analyseren we nader waar precies de knelpunten zitten. En wat haalbare oplossingen zijn’, aldus VIG-directeur Gerard Schouw.