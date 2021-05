Techfondsen verder omhoog op beurzen New York

Technologiefondsen zijn dinsdag verder omhooggegaan op de beurzen in New York, waarmee een vervolg werd gegeven aan de plussen van een dag eerder. De inflatiezorgen bij beleggers op Wall Street namen verder af, wat gunstig is voor techaandelen.

Grote namen in de techsector als Amazon, Microsoft, Apple, Facebook en Tesla stonden tot 0,8 procent in het groen. De technologiegraadmeter Nasdaq noteerde kort na opening een plus van 0,6 procent op 13.736 punten. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent tot 34.491 punten en de breed samengestelde S&P 500 klom ook 0,3 procent tot 4210 punten.

Google-moeder Alphabet won 1 procent. Duitsland onderzoekt of Google zijn dominante positie op de markt misbruikt en gaat bekijken of het bedrijf consumenten voldoende keuze biedt in het gebruik van hun data. Het Bundeskartellamt maakt gebruik van een nieuwe wet die de toezichthouder meer macht geeft om grote techbedrijven aan te pakken.

Lordsdown Motors

Lordstown Motors, een start-up die zich bezighoudt met elektrische voertuigen, kelderde net geen 14 procent. Lordstown zei extra kapitaal nodig te hebben om zijn werkzaamheden te financieren en dat de productie van zijn elektrische Endurance-pick-up dit jaar de helft lager zal uitvallen dan eerder verwacht.

Restaurantketen Shake Shack werd bijna een tiende meer waard dankzij opwaarderingen van zakenbanken Goldman Sachs en Wedbush. De verkoper van auto-onderdelen AutoZone kwam met meevallende kwartaalresultaten, maar stond toch op licht verlies.

Kort na opening komt marktonderzoeker Conference Board nog met cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei. In april steeg dat vertrouwen nog naar het hoogste niveau sinds februari vorig jaar, door optimisme bij Amerikanen over het economisch herstel van de coronacrisis.