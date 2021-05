Laagste aantal positieve tests in een dag sinds begin februari

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2531 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds begin februari, toen de teststraten dicht waren vanwege extreem winterweer. Het is niet duidelijk of het lage aantal positieve tests van dinsdag komt doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen sowieso al lager dan later in de week.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 25.255 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op bijna 3608 gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds half februari.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 155 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Amsterdam kwamen 120 besmettingen aan het licht. Daarna volgen Den Haag (79), Utrecht (57) en Tilburg (44).

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met dertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het even voordat dit is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 96 sterfgevallen gemeld, bijna veertien per dag.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn meer dan 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.500 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.