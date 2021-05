‘OMT stelt onhaalbare voorwaarde aan openen voortgezet onderwijs’

Middelbare scholen kunnen volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) niet voldoen aan het belangrijkste veiligheidsadvies van het OMT: het twee keer per week testen van alle leerlingen. Volgens de vakbond is de verdere opening van het voortgezet onderwijs praktisch onhaalbaar, omdat het onmogelijk is om te controleren of leerlingen de coronazelftesten uitvoeren.

Zaterdag besloot het demissionair kabinet dat middelbare scholen weer volledig opengaan. Leerlingen mogen vanaf 31 mei elke dag naar school. In de klaslokalen en gangen hoeven ze zich niet aan de 1,5 meter regel te houden. Vanaf 7 juni is elke school verplicht de deuren te openen voor al haar leerlingen.

Die volledige opening is volgens het OMT alleen mogelijk als elke leerling twee keer per week onder begeleiding een zelftest uitvoert. AOb-bestuurder Henrik de Moel vindt dit onrealistisch. ‘Uit ervaringen in het hoger onderwijs blijken zelftesten niet populair onder jongeren,’ zegt hij. ‘Bovendien is het voor een school vanwege privacyregels oncontroleerbaar of leerlingen inderdaad twee keer per week zo’n zelftest uitvoeren.’

Zelftesten minder betrouwbaar

Die zelftesten zijn overigens minder betrouwbaar dan de coronatesten die je bij teststraten kan laten doen, stelt het RIVM. De zelftesten zijn minder gevoelig en kunnen daardoor besmettingen missen, zeker als iemand relatief weinig virusdeeltjes bij zich draagt. Van alle besmettingen detecteren deze testen 60 tot 80 procent.

Het OMT waarschuwt dat het loslaten van 1,5 meterregel tot meer besmettingen kan leiden. Onder jongeren, maar ook onder docenten. Dat maakt een school volgens de AOb een onveilige werkomgeving. Daarom pleit de vakbond voor het zo snel mogelijk vaccineren van al het onderwijspersoneel.

Docenten vaccineren

Ook Rob Fens, directeur van de Wolfert van Borselen Scholengroep in Rotterdam, vindt dat docenten zo snel mogelijk geprikt moeten worden. Hij maakt zich zorgen. ‘We vinden dit advies volstrekt onverantwoord,’ zegt de schoolleider van zes scholen. ‘Wij willen ook dat leerlingen weer naar school gaan, maar voor een docent is het niet veilig om in een slecht geventileerd klaslokaal met dertig jongeren te zijn.’ De directeur gaat zijn leraren daarom niet dwingen om naar school te komen, ze mogen als ze willen online lesgeven. ‘Maar als 40 procent van de leraren niet naar het klaslokaal komt, kunnen we beter helemaal dicht.’

Ook Leraren in Actie spreekt zich uit tegen de versoepelingen van maatregelen op de middelbare scholen. De onderwijsbond zegt actie te gaan voeren tegen de versoepelingen.

De VO-raad, de vereniging van scholen in het hoger onderwijs, is juist blij met de volledige heropening van de middelbare scholen, onder voorwaarde dat de veiligheid van het onderwijspersoneel gewaarborgd wordt.