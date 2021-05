Wit-Russisch transportministerie deelt transcript vlucht RyanAir

Het ministerie van Transport van Wit-Rusland heeft dinsdag de vermeende transcriptie gedeeld van het gesprek tussen de piloot van de Ryanair-vlucht die zondag werd onderschept en de Wit-Russische vluchtleiding. In het gesprek is het moment te lezen dat de vluchtleiding de piloot meedeelt dat een bericht is binnengekomen over een mogelijke bom aan boord van het vliegtuig.

De vlucht was onderweg van Athene naar Vilnius, maar landde na de bommelding op het vliegveld van Minsk. Hier werd de Wit-Russische dissident Roman Protasevitsj opgepakt, die aan boord was van de vlucht. De actie heeft tot veel woede geleid van landen en instanties wereldwijd. Onder meer de Europese Unie heeft Wit-Rusland sancties opgelegd totdat Protasevitsj wordt vrijgelaten.

Wit-Rusland beweert dat het een bomdreiging kreeg van de Palestijnse beweging Hamas, die zei dat het vliegtuig boven Vilnius zou ontploffen als Europese landen hun steun voor Israël niet zouden opzeggen. Wit-Rusland benadrukt dat de piloot er zelf voor koos om in Minsk te landen, terwijl hij ook naar Polen of Oekraïne had kunnen gaan, nadat hij op de hoogte was gebracht van de vermeende bom.

Uit de transcriptie zou echter blijken dat de vluchtleiding zelf meerdere keren aanraadde aan de piloot om specifiek naar Minsk te gaan. In het transcript zegt de vluchtleiding dat de veiligheidsdienst van het vliegveld de bomdreiging had ontvangen. Eerder zei Wit-Rusland dat het vliegveld zelf een mail had gekregen over de bom.