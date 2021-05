Leegloop van coronavleugels ziekenhuizen gaat door

De coronadrukte in de ziekenhuizen blijft dalen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1681 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 11 december. In vergelijking met maandag daalde het totale aantal opgenomen patiënten met veertien. Het is de achtste achtereenvolgende dag waarop de bezetting daalt.

Eind april behandelden de ziekenhuizen meer dan 2700 coronapatiënten. Dat betekent dat er binnen een maand meer dan 1000 bedden zijn vrijgekomen.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde verder. Op die afdelingen liggen nu 579 mensen met corona. Ook dat is het laagste aantal sinds half december. De ic-artsen en -verpleegkundigen zagen negentien bedden vrijkomen.

Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met vijf naar 1102, maar de lijn daar gaat nog steeds omlaag. Sinds vorige week dinsdag zijn op die zalen 401 bedden vrijgekomen.

De druk op de ziekenhuizen neemt af doordat steeds minder coronapatiënten worden opgenomen. De uitstroom is groter dan de instroom. In de afgelopen 24 uur belandden 123 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen zijn 1025 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 146 per dag. Dat is het laagste peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.