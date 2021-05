Schaakrubriek: Deze twee boeken laten zien dat de computer goede diensten heeft bewezen

‘Waarom moet uitgerekend ik van deze idioot verliezen?’ Met deze woorden wierp eens een schaakgrootmeester zijn koning de zaal in. Ja, dat verliezen van een schaakpartij gaat niet iedereen even gemakkelijk af, vandaar waarschijnlijk ook de dubbele betekenis van het woord opgeven.

Met bovenstaande woorden begon mijn eerste schaakrubriek en dat was op 30 mei 1981. Een duidelijk voorbeeld dus van het gezegde: en de boer, hij ploegde voort. Dat kan ook gezegd worden van de ‘modernizing’ serie van Thinkers Publishing waarin weer twee nieuwe boeken aangekondigd kunnen worden, namelijk Alexander Kalinin /Nikolai Kalinichenko ‘The Modernized Italian Game for white (€ 32)’ en ‘The Modernized Ruy Lopez (volume 2)’ van Darius Swiercz (€ 30,95). Beide boeken ook weer mooi uitgegeven. De auteurs van het boek over de Italiaan zijn niet de eersten de besten: Kalinin is een grootmeester en trainer en Kalinichenko heeft reeds vijftig hoog aangeslagen boeken over de schaak-theorie gepubliceerd. Zij laten geen m..

