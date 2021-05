Twee miljoen Indiërs geëvacueerd vanwege naderende cycloon

Sinds zondag worden er Indiërs in veiligheid gebracht. Zij worden opgevangen in onder meer scholen en overheidsgebouwen. De massa-evacuaties verstoren de pogingen van de autoriteiten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoewel het aantal besmettingen in India afneemt, is de druk op de zorg nog steeds enorm.

Een West-Bengaalse minister spreekt van een ‘verschrikkelijke tegenslag’ voor de kustdistricten waar families kampen met coronabesmettingen en -sterfgevallen. Volgens de minister is het een enorme uitdaging om de evacuees onderdak te bieden en ook rekening te houden met de afstandsregels.

Ook in Odisha wordt bij het regelen van opvang gekeken naar manieren om nieuwe besmettingen te voorkomen. Volgens de lokale autoriteiten worden in de opvangcentra niet alleen maatregelen getroffen zodat de evacuees afstand van elkaar kunnen houden. Er worden ook mondkapjes en handgel geleverd.