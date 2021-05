Coupleider en vicepresident Mali zet president en premier af

Vicepresident en leider van de staatsgreep in augustus Assimi Goita zegt dat hij de president en premier van Mali heeft afgezet, omdat ze nieuwe ministers hadden aangesteld zonder dat met hem te overleggen. Legerkolonel Goita zegt dat de geplande verkiezingen in 2022 nog gewoon doorgaan.

President Bah Ndaw en minister-president Moctar Ouane moesten het land na de militaire coup van vorig jaar in anderhalf jaar klaarmaken voor nieuwe verkiezingen, waarna er weer een burgerregering aan de macht zou kunnen komen. Ook moesten ze zorgen voor een nieuwe grondwet.

Ndaw en Ouane zijn afgelopen nacht gevangen genomen en naar een militaire basis gebracht. De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben de nieuwe staatsgreep ook al veroordeeld.

Mali wordt al jaren geteisterd door jihadistische opstandelingen die aanvallen plegen op dorpen en legerbases. In augustus pleegde het leger een staatsgreep in een poging de stabiliteit in het land te herstellen. In 2022 moet een gekozen regering de macht weer overnemen.