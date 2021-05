Oostenrijk weert Britse toeristen wegens Indiase coronavariant

Het VK werd in de nacht van maandag op dinsdag toegevoegd aan de lijst van virusvariantgebieden zoals Brazilië, India en Zuid-Afrika. Alleen in een beperkt aantal gevallen mogen mensen uit deze landen Oostenrijk in.

Het land baseert zich onder meer op het besluit van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, waarbij de variant van het coronavirus die voor het eerst in India werd waargenomen als ‘zorgwekkend’ wordt omschreven. De Britse premier Boris Johnson sprak zich eerder deze maand nog bezorgd uit over de virusmutatie, die B.1.617.2 wordt genoemd.

Toegang

Met het besluit mogen alleen Oostenrijkse burgers vanuit het VK naar Oostenrijk, of reizigers die met regelmaat in Oostenrijk verblijven. Mensen kunnen ook toegang tot het land krijgen voor humanitaire redenen of voor ‘bezoeken van nationaal belang’.

Duitsland nam vrijdag al het besluit om alleen nog Duitsers of inwoners van Duitsland vanuit het VK toe te laten. Zij moeten na aankomst twee weken verplicht in quarantaine.