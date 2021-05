Mensenrechtenraad VN eist vrijlating Wit-Russische dissident

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties eist dinsdag de onmiddellijke vrijlating van de Wit-Russische dissident Roman Protasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega. De twee werden in Wit-Rusland vastgezet nadat het vliegtuig waarin ze zaten enkele dagen geleden onverwacht een landing had gemaakt in de hoofdstad Minsk.

‘Beiden moeten de mogelijkheid krijgen om door te reizen naar hun bestemming in Litouwen’, aldus de VN. De Mensenrechtenraad spreekt van een ‘onwettige en willekeurige arrestatie’ en machtsmisbruik. De VN vreest voor de veiligheid van Protasevitsj en wil zekerheid dat de journalist humaan wordt behandeld.

Volgens de raad was de video van Protasevitsj maandagavond ‘niet geruststellend’, omdat hij blauwe plekken op zijn gezicht leek te hebben en het volgens de VN waarschijnlijk is dat de dissident werd gedwongen om op televisie misdaden te bekennen. In de video zegt Protasevitsj dat hij betrokken was bij de organisatie van grootscheepse protesten in Minsk tegen de regering van president Aleksandr Loekasjenko.

Activisten

Niet alleen de rechten van Protasevitsj en zijn vriendin zijn volgens de VN geschonden, maar ook die van hun medepassagiers. Dit omdat zij ‘onnodig in gevaar zijn gebracht’ door de gedwongen landing. De VN spreekt van een ‘nieuwe fase in de Wit-Russische campagne van onderdrukking van journalisten en de samenleving’.

De autoriteiten in Wit-Rusland zeggen dat ze legaal handelden toen ze zondag het passagiersvliegtuig waarin Protasevitsj zat, lieten landen in Minsk. Wereldwijd is verontwaardiging over het aan de grond zetten van het vliegtuig, maar Wit-Rusland beschuldigt het Westen ervan ongegronde beweringen te doen om politieke redenen. Wit-Rusland beweert dat de autoriteiten het vliegtuig dwongen te landen omdat ze een bomdreiging van de Palestijnse groepering Hamas hadden ontvangen.

In Wit-Rusland zijn dinsdag zeven activisten achter gesloten deuren veroordeeld tot celstraffen van vier tot zeven jaar, wegens hun deelname aan de protesten die in het land uitbraken na de omstreden presidentsverkiezingen vorig jaar. Dit zijn dezelfde protesten waarvan journalist Protasevitsj zijn betrokkenheid bij zei te erkennen. Eén van de veroordeelden is Paval Siëvjaryniëk, die al sinds juni 2020 in bewaring is. Desondanks wordt hij beschuldigd van het organiseren van de protesten.