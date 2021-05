VVD-Kamerlid Yesilgöz is beoogde nieuwe staatssecretaris EZK

De VVD schuift Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius naar voren als nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van De Telegraaf. Zij krijgt klimaat en energie in haar portefeuille, een beleidsterrein waar zij eerder in de Kamer al het woord over voerde.

Eerder werd bekend dat Stef Blok de vervanger is van Bas van 't Wout als minister van Economische Zaken. Van 't Wout is er zeker drie maanden uit met een burn-out. Yesilgöz wordt de tweede staatssecretaris op het departement, naast CDA'er Mona Keijzer.