AEX verder omhoog onder aanvoering techbedrijven

De Amsterdamse aandelenbeurs won dinsdag opnieuw terrein. Vooral de technologiebedrijven lieten stevige koerswinsten zien dankzij een sterke opleving van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. In Frankfurt bereikte de beurs een nieuw recordniveau dankzij een grote overnamedeal in de Duitse vastgoedsector. Ook nam het ondernemersvertrouwen in de grootste economie van de eurozone in mei sterker dan verwacht toe.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de plus op 715,21 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1060,86 punten. De beurs in Parijs won 0,1 procent en Londen daalde 0,1 procent.

De Duitse DAX steeg 0,8 procent en bereikte de hoogste stand ooit. Deutsche Wohnen werd ruim 15 procent meer waard. Het Duitse vastgoedbedrijf Vonovia (min 4 procent) is er na een jarenlange strijd in geslaagd om zijn branchegenoot in handen te krijgen. Met een waarde van 19 miljard euro gaat het om de grootste overname in de Duitse vastgoedsector ooit. De twee grootste verhuurders van Duitsland beheren samen meer dan een half miljoen appartementen.

Chipbedrijven

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML behoorden tot de grote winnaars in de AEX met winsten tot 3,9 procent. Ook maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd.nl, en techinvesteerder Prosus stonden in de kopgroep met plussen van 3,5 en 2,4 procent. Adyen klom 2,1 procent. De Federal Reserve heeft de aanvraag voor een bankenlicentie van het fintechbedrijf in de Verenigde Staten goedgekeurd. Verzekeraar NN Group sloot de rij met een verlies van 1,5 procent.

Shell daalde 1 procent. De olie- en gasproducent verkoopt het belang in de grote raffinaderij Deer Park in de Amerikaanse staat Texas voor bijna 600 miljoen dollar aan zijn Mexicaanse samenwerkingspartner Pemex. Daarnaast sloot Shell een tienjarige deal van 2,5 miljard dollar met de Australische deelstaat New South Wales voor de levering van energie.

Luchtvaartsector

In de luchtvaartsector bleef het incident in Wit-Rusland van afgelopen zondag met een Ryanair-passagiersvliegtuig met een oppositieactivist aan boord, de gemoederen bezighouden. Air France-KLM (plus 0,9 procent) en Finnair (min 0,8 procent) hebben besloten voorlopig niet meer naar of over Wit-Rusland te vliegen. De stap komt nadat de Europese Unie maatschappijen had opgeroepen het Wit-Russische luchtruim te mijden.

De euro klom tot 1,2255 dollar, van 1,2210 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 65,51 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 68,03 dollar per vat.