OM: Rechtbank, ga door met zaak Martien R.

Het Openbaar Ministerie wil dat de rechtbank in Den Bosch bepaalt dat het megaproces rondom Ossenaar Martien R. en veertien medeverdachten doorgaat. Dat zei de officier van justitie dinsdag in een reactie op het besluit van het merendeel van de verdachten om niet meer te komen.

‘Het kan niet zo zijn dat de voortgang van de rechtszaak op deze wijze kan worden gegijzeld’, zei de officier van justitie. De verdachten die niet meer komen, hebben ook hun advocaten opgedragen niet meer voor de rechtbank te verschijnen.

De rechtbank vroeg dinsdag alle verdachten nadrukkelijk of ze wisten wat de consequentie was van hun besluit. De officier oordeelde daarop dat de verdachten ‘ondubbelzinnig, bewust en vrijwillig besloten om niet meer te verschijnen.’ De rechtbank neemt dinsdagmiddag een besluit over de voortgang van de zaak.

Eerlijk proces

De verdachten en hun advocaten boycotten de zaak, omdat er in hun ogen geen sprake is van een eerlijk proces. Vrijdag besloot Martien R. als eerste tot de boycot. Dinsdag sloten vijf andere verdachten zich bij dat besluit aan. Ze spraken van een ‘schijnproces’, een ‘circus’ en een ‘Jerry Springer-show’. De advocaat van zoon Anton R. van Martien: ‘De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie bij alles wat ze wil en stelt. Het vonnis ligt volgens mijn cliënt al klaar.’

Ook andere verdachten hebben al aangekondigd zich later bij de boycot aan te sluiten.