‘Sommige evenementen dit najaar geschrapt door tekort politie’

Sommige evenementen kunnen dit najaar niet doorgaan, omdat er mogelijk niet genoeg politiecapaciteit is om de veiligheid te garanderen. Dat bevestigt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs na berichtgeving van BNR. Volgens Struijs moeten er keuzes gemaakt worden in welke evenementen kunnen doorgaan, en welke niet.

Nu er in het najaar waarschijnlijk weer evenementen kunnen plaatsvinden vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen, geven steden allerlei initiatieven door. ‘Maar dat weegt niet op tegen de beschikbaarheid van de politie. Er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden in welke evenementen kunnen doorgaan, en welke niet. De politie is namelijk volledig door zijn menskracht heen, dus we zullen die schaarste moeten gaan verdelen’, aldus Struijs.

In coronatijd hebben politiemensen veel overgewerkt, zegt Struijs. Zo kwam de handhaving van de coronaregels bovenop de andere taken van de politie en moest er de laatste tijd extra politie worden ingezet bij rellen, demonstraties en voetbalwedstrijden. ‘Het aantal overuren stapelt zich enorm op, en tegelijkertijd kan er geen verlof worden opgenomen. En dat gaat maar door, al een jaar lang’, aldus Struijs.

Veel politiecapaciteit

Burgemeesters bepalen in overleg met politie of evenementen kunnen doorgaan. Komende weken overleggen die partijen over hoe de politiecapaciteit verdeeld zal worden, aldus Struijs. Het is nu nog niet duidelijk welke evenementen eventueel geschrapt moeten worden van de landelijke agenda. Wel is het volgens hem duidelijk dat bijvoorbeeld grote evenementen, zoals festivals, veel politiecapaciteit vragen. Ook zou er bijvoorbeeld veel politie-inzet nodig kunnen zijn tijdens het EK. ‘Dat zijn onberekenbare dingen, ik kan niet voorspellen hoe het EK gaat lopen. Maar als we ver komen, zijn er ook weer veel feestjes in het land.’

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) onderschrijft de waarschuwing van de politiebond. Hij heeft binnen het kabinet al gewaarschuwd dat de druk op handhavers al langere tijd hoog is. ‘We moeten niet denken dat als straks de maatregelen weg zijn, overal allerlei dingen kunnen worden georganiseerd’, zei hij tegen radiozender BNR. ‘De politie en de boa’s hebben ook recht op vakantie, op overuren compenseren. We moeten hier echt nog goed naar kijken.’