Jetten weer fractievoorzitter D66 door verschuiving in kabinet

Rob Jetten neemt voorlopig het fractievoorzitterschap van D66 over, omdat partijleider Sigrid Kaag de taken van de demissionair minister van Buitenlandse Zaken overneemt. Dit doet ze naast haar taken als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In het kabinet zijn wat posten verschoven omdat minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) zeker drie maanden thuiszit met een burn-out.

Jetten nam eerder al het fractievoorzitterschap van oud-partijleider Alexander Pechtold over. Kaag werd fractievoorzitter na de verkiezingen, waarbij zij lijsttrekker was. Maar omdat zij ook deel uitmaakt van het demissionaire kabinet, was zij niet erg vaak in de Kamer. Wel voerde ze voor D66 het woord tijdens de politieke debatten over de kabinetsformatie.