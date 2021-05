FrieslandCampina verkoopt Russische dochteronderneming

FrieslandCampina heeft de Russische dochteronderneming Campina LLC verkocht aan het Duitse zuivelbedrijf Ehrmann. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Russische mededingingsautoriteiten.

De verkoop stelt FrieslandCampina in staat zich te richten op markten elders, aldus het Nederlandse zuivelconcern. Het Russische Campina LLC heeft 650 medewerkers. De verwachting is dat de deal eind juni 2021 is afgerond.

Vorige week maakte FrieslandCampina bekend diervoedingsonderneming Nutrifeed te willen verkopen aan veevoerbedrijf Denkavit. De 70 medewerkers die werkzaam zijn binnen de diervoedingsactiviteiten van FrieslandCampina gaan over naar Denkavit. Financiële details van deze transactie werden ook niet bekendgemaakt.